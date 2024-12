Strava a její složení je dnes velmi aktuálním tématem. Existuje mnoho různých doporučení, směrů a trendů. Když to zjednoduším, co člověk, to názor. Jako lékař doporučuji pacientům jíst zdravě, tj. omezit to, co je nezdravé, či dokonce škodí, a naopak přidat to, co je zdravé či zdraví prospěšné. Ale u stravy není tak jednoduchá situace jako např. u kouření. Kouření cigaret jednoznačně škodí, kuřáci mají vyšší riziko vzniku rakoviny nejenom plic, ale i močového měchýře či slinivky břišní a velkým rizikem jsou i srdeční a cévní choroby. Takže i když mluvím o stravě, doporučuji nejprve nekouřit. A pak omezit alkohol.

Zbývá vám ještě 90 % článku