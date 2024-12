Prevence je klíčem k dlouhému a kvalitnímu životu. Pro každého klienta v EliteMedical jsme schopni vytvořit komplexní preventivní plán na míru, který je založen na podrobné analýze jeho zdravotního stavu a obsahuje následný individuální plán zaměřený na prevenci civilizačních onemocnění a zlepšení životního stylu.

Máme široký rozsah specializací, v rámci kterých spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami. Registrujeme nové pacienty k praktickému lékaři, ale např. i na alergologii, dermatologii, kardiologii či diabetologii a další.

Naše klinika nabízí celou škálu diagnostických metod včetně genetických testů, které nám dokážou odhalit množství potenciálních zdravotních rizik, včas se na ně zaměřit a ideálně předejít jejich projevům. Výsledky testů klientovi interpretuje lékařka, která mu vysvětlí další kroky a doporučení. Klademe důraz na celistvý přístup – propojujeme moderní medicínu s postupy zaměřenými na dlouhověkost a optimalizaci životního stylu. Trend dlouhověkosti získává v posledních letech na významu a popularitě, a to nejen mezi vědci a lékaři, ale naštěstí i mezi stále se rozšiřující řadou lidí, kteří zkrátka chtějí ze svého života vytěžit maximum.

Proto v rámci longevity spolupracujeme s naším molekulárním biologem Františkem Knoblochem, který mimo jiné vystoupil spolu s dalšími předními odborníky na říjnové konferenci Health and Longevity Summit. Našim klientům pravidelně provádí analýzu životního stylu, nastavuje individualizovaný plán, ale také sestavuje výběr vhodných potravinových doplňků, které dávají smysl vůči potřebám klienta.

Dlouhověkost není jen otázka toho, prodloužit délku života, ale především udržet jeho kvalitu – prodloužit takzvaný healthspan. Naším cílem je maximalizovat roky našich klientů, během kterých jsou nejen naživu, ale kdy skutečně prosperují fyzicky i mentálně.

Mezi klíčové pilíře dlouhověkosti patří především pohyb, strava, spánek, prevence nádorových onemocnění, práce se stresem… Je však důležité zmínit, že každý člověk má jiné genetické předpoklady, životní styl a zdravotní rizika, a proto je nutné přizpůsobit péči na míru. To znamená důkladné testování, sledování biomarkerů a neustálé přizpůsobování strategií na základě nových dat.

Dlouhověkost není jen vizí budoucnosti – je to realita, na kterou bychom se měli připravit už dnes. Investice do prevence a zdraví je investicí do nás samých, do našich blízkých a do všech okamžiků, které máme před sebou. Zeptejme se zcela upřímně, co dělám pro své zdraví dnes, abych mohl žít naplno i zítra?

Sedm klíčů k dlouhověkosti

1/ Kvalitní spánek

Pomáhá regenerovat tělo, posiluje imunitu a podporuje psychickou rovnováhu. Ideální je spát 7–8 hodin denně a zachovávat pravidelný režim – chodit spát a vstávat ve stejnou dobu, a to i o víkendech. Tento návyk pomáhá tělu udržet zdravý cirkadiánní rytmus. Důležitá je také příprava na spánek. Dvě hodiny před ulehnutím omezte modré světlo z obrazovek, nahraďte jej teplým nebo červeným osvětlením, které je šetrnější k vašim očím, a zkuste nepoužívat stropní svítidla, ale raději lampy pod úrovní očí a s nízkou intenzitou. Udržujte ložnici spíše chladnou (16–19 °C) a úplně zatemněnou. Vyhněte se večer těžkým jídlům a v optimálním případě vynechte alkohol a kofein zhruba osm hodin před spaním. Naopak uklidňující rutina, jako je čtení, meditace nebo teplá sprcha vás na spánek skvěle naladí. Dále je velmi prospěšné vystavit se dennímu světlu co nejdříve po probuzení. To pomáhá synchronizovat váš cirkadiánní rytmus. Přírodní světlo totiž reguluje produkci melatoninu a podporuje kvalitnější spánek. Dostatek kvalitního spánku navíc funguje jako prevence vzniku demence.

2/ Pohyb

Pohyb a cvičení jsou jedním z nejmocnějších nástrojů pro dlouhověkost. Zaměřit bychom se měli na čtyři pilíře: sílu, stabilitu, kardiorespirační fitness a svalovou vytrvalost. Důležité je budovat a udržovat svalovou hmotu, protože je klíčová pro metabolismus, prevenci úrazů a kvalitu života ve stáří. Kardio trénink podporuje zdraví srdce a zlepšuje metabolickou flexibilitu. Ideální je kombinace silového a aerobního tréninku spolu s pravidelnou aktivitou během dne, zejména chůzí. Pokud možno omezte dlouhé sezení, vyhnete se tak nežádoucím změnám v postuře a rozsahu pohybu.

3/ Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmy mají zásadní vliv na celkové zdraví, protože ovlivňují metabolické funkce, kvalitu spánku a mnoho dalších faktorů stěžejních pro dlouhověkost. Je důležité sladit své návyky s přirozenými biologickými hodinami – například jíst během denního světla, dbát na pravidelný spánkový režim a správně se vystavovat světlu. Klíčovou roli hraje ranní sluneční světlo a škodlivé mohou být umělé zdroje světla, zejména modré, ve večerních hodinách. Správná péče o cirkadiánní systém je spojována s lepší citlivostí na inzulin a správnou funkcí mitochondrií. Narušení je spojené se všemi civilizačními onemocněními a také s psychickými poruchami. Synchronizace stravování, pohybu a odpočinku s biologickými hodinami je zásadní pro dlouhodobé zdraví a výkonnost.

4/ Saunování

Zejména prospěšné může být saunování pro prevenci neurodegenerativních onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a může pomáhat také ke zlepšení metabolického zdraví. Další výhodou je zvýšené vylučování některých škodlivých látek, jako jsou mikroplasty či těžké kovy, skrze pot. Pravidelné saunování je proto užitečným nástrojem pro prevenci civilizačních onemocnění. Přidejte k němu otužování a posílíte tím imunitu a pomůžete tělu lépe se adaptovat na stres.

5/ Omezení nebo úplné vyloučení alkoholu

Konzumace alkoholu může mít významný dopad na zdraví a dlouhověkost, zejména při pravidelném nebo nadměrném užívání. Alkohol zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, poškozuje játra a slinivku, je jednoznačně spojen s vyšším výskytem rakoviny. Zvyšuje zánětlivost a oxidační stres, což může urychlit proces stárnutí. Výrazně dokáže narušit kvalitu spánku, hormonální rovnováhu a při dlouhodobém užívání kognitivní funkce. I mírná konzumace může být problematická, pokud je pravidelná. Omezení nebo úplné vyloučení alkoholu přináší řadu zdravotních přínosů a přispívá k delšímu a zdravějšímu životu.

6/ Práce se stresem

Stres ovlivňuje nejen naši psychiku, ale i fyzické zdraví – od imunitního systému až po kardiovaskulární zdraví. Proto je důležité se stresem vědomě pracovat. Základem je pochopit vlastní reakce na stres a hledat účinné metody, jak jej zmírnit. Pomoci mohou jednoduché nástroje jako mindfulness nebo dechová cvičení. Stačí pár minut denně, kdy se soustředíme na hluboké nádechy a pomalé výdechy – kromě snížení hladiny kortizolu zklidníte nervovou soustavu. Fyzická aktivita, například procházky, jóga nebo tanec, vám pomůže uvolnit nahromaděné napětí. Nezapomeňte také na odpočinek.

7/ Strava

Náš přístup ke stravování se zaměřuje na sladění stravovacích návyků s cílem dlouhodobého zdraví a dlouhověkosti. Klade důraz především na individuální přístup, který bere v úvahu faktory, jako jsou genetika, množství fyzické aktivity a individuality metabolismu. Klíčovými principy jsou upřednostňování kvalitních, nutričně bohatých celistvých potravin, udržování stabilní hladiny cukru v krvi a minimalizace ultrazpracovaných potravin. Důležité je pochopení role makroživin – bílkovin, tuků a sacharidů – a přizpůsobení jejich příjmu cílům, jako je ztráta tuku, nárůst svalové hmoty nebo zlepšení metabolického zdraví. Tyto parametry měříme a stravování podle nich upravujeme. Nutriční biochemie zdůrazňuje propojení mezi stravou a buněčným zdravím, například jak hladiny glukózy, tak lipidů ovlivňují zánětlivost a další parametry, které mají vliv na dlouhodobé zdraví. Tento přístup také může zahrnovat půst, krátkodobé ketogenní strategie a časově omezené stravování jako nástroj pro zlepšení metabolické flexibility a dlouhověkosti. Důraz se neklade pouze na kvalitu stravy, ale i na její dlouhodobou udržitelnost a sladění s individuálními zdravotními parametry. Neexistuje jeden nejlepší stravovací styl pro všechny. V oblasti výživy máme navíc velké mezery ve vědeckém poznání. Nejlepší přístup ke stravě je tedy přizpůsobit ji individuálním potřebám a cílům s důrazem na klíčové biomarkery a zdravotní parametry.