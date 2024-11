Zralá sezona

Listopad je mým nejmilejším obdobím. Člověk se probouzí do čarokrásné mlhy a lehkého chladu, které se během pár hodin pozvolně rozpustí do jasně zářivého světla odrážejícího se v intenzitě palety podzimních odstínů zelené, okrové s reminiscencí zralých červených hroznů. Se silnou intuicí cítím, že nazrál čas, pomyslně i explicitně. Ztišení, které se pojí s tímto obdobím, je metaforou vnitřní introspekce. Kde jsme, a především kam kráčíme, se propisuje do momentů ticha v posledních zbytcích slunce.

Zbývá vám ještě 90 % článku