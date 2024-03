Stejně jako divadelní inscenace bychom i její život mohli rozdělit do pomyslných dvou dějství. Kulisy zůstávají stejné. Ten, kdo se mění, je hlavní hrdina! Divadelní režisérka Daniela Špinar má na kontě šest desítek divadelních inscenací, často otevírá aktuální i kontroverzní témata, která rezonují společností a nezřídka se dotýkají i jí samotné.

Právě takové by podle ní divadlo mělo být – mělo by klást otázky a hledat odpovědi. Z vlastní zkušenosti ale ví, že na některé z nich si člověk musí počkat. A to třeba i dlouhé roky. Tu nejzásadnější – o vlastní identitě – dokázala čtyřiačtyřicetiletá umělkyně rozklíčovat poměrně nedávno.

