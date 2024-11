BMW i7 – nejluxusnější elektrická limuzína

Komfort blížící se elektrickému Rolls‑Royci, ale za nepoměrně nižší cenu, navíc se čtveřicí dveří. Nejluxusnější elektrické BMW si na cestu může svítit obřími ledvinkami a cestujícím uvnitř vzadu mezitím přehrávat nejnovější filmy světové kinematografie v soukromém kinosále. Ostatně kdo si i7 koupí, bude patrně využívat především zadní sedadla a služeb soukromého řidiče, na to je mnichovská limuzína téměř předurčená. Za kliku tady brát nemusíte, stačí na klíčku zmáčknout příslušné tlačítko. Jedete sami? Pak stačí sedět vzadu vpravo, stisknout tlačítko a sedačka spolujezdce odjede tak dopředu, že se pro vás vytvoří prostor a komfort hodný nejluxusnějšího obýváku. To pak jen podtrhuje ticho elektrického pohonu, až 659 koní ale dokáže zabrat tak, že leckomu spadne brada. Auto se přitom jen lacině nevytahuje, sešlápnete plynový pedál a ono se poslušně sune jako tank. Co mu stojí v cestě, toho se zbaví. Je zkrátka jako nejluxusnější soukromé letadlo, a to včetně cenovky. Začíná na necelých třech milionech, za nejsilnější verzi ale dáte minimálně 4,6 milionu korun.

