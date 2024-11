Po většinu roku je ten výhled barevný jak impozantní kompozice renesančního mistra z nedalekého Turína. Obzvlášť na podzim, kdy se světlo, stíny a vinice v okolí slavného vinařského městečka Barolo barví do všech tónů, svahy jsou zelené i oranžové, kopce mezi nimi více prosvítají a úzké silnice tomu všemu přidávají pocit útulnosti. Jenže pak přijde den, kdy se romantický deštík z písně „Dancing in the Rain“ změní v pořádnou italskou metalovou průtrž „Splashing in the Mud“ a mlha se dá krájet jak u pověstného rybníku Brčálníku. A přesně v takových podmínkách dostanete klíče od vozu, který má pohon zadních kol, 665 koní, stovku by na suchém okruhu zvládl za 3,5 vteřiny a stojí asi jako nové 2+kk v Praze. Tedy vysoko přes pět milionů. Trochu smolík, že?

Zbývá vám ještě 80 % článku