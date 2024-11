Každý rok se v po celém Burgundsku slaví La Paulée – konec sklizně vinné révy, při které se scházejí vinaři se svými pracovníky u dobrého jídla a vína. Tradiční několikadenní slavnosti během sto let přerostly ve velkou společenskou událost. Ty nejznámější probíhají v burgundském městečku Meursault, slaví se ale po celém světě a letos už počtvrté také v Praze, tentokrát v Martinickém paláci na Hradčanech.

„Na La Paulée se setkávají vinaři a milovníci vína, aby společně oslavili úspěšnou sklizeň. Můžeme to přirovnat k našim dožínkám, jen s vinařským šarmem,“ vysvětluje Karel Němeček, který akci spolu se svou manželkou Terezou organizuje.

Víno je totiž jejich velkou vášní, kterou před více než patnácti lety vtiskli do své firmy VinoVinoVino, a od té doby dovážejí do Česka produkty těch nejzajímavějších vinařů z Rakouska, Německa, ale i z Francie, z oblastí Champagne, Rhôny, Loiry a právě Burgundska, které si zamilovali a tráví tady každý rok i s dětmi tak trochu pracovní dovolenou.

Při svém výběru, koho představit českým zákazníkům, se přitom řídí jednoduchým heslem: Dovážejí jen to, co chtějí sami pít. Proto za svými vinaři pravidelně jezdí, zajímají se o ně a jejich pracovní vztahy často přerostou v osobní. „Jsou to naši blízcí přátelé. V podstatě nabízíme pouze vína od vinařů, se kterými máme vřelé vztahy,“ podotýká Tereza Němečková.

Jedinečná akce La Paulée de Prague začíná degustací pro širokou veřejnost ve středu 6. 11. od 11:00 do 17:00. Za jednorázový poplatek 1590 korun příchozí ochutnají skvělá vína od vyhledávaných francouzských vinařů, přičemž řada z nich dorazí do Martinického paláce osobně, a hosté tak budou mít příležitost se s nimi seznámit a diskutovat. Neomezená ochutnávka je navíc doprovázena gastronomickými specialitami.

Večer pak Němečkovi pořádají francouzsko-českou galavečeři s párováním pod taktovkou šéfkuchaře Jana Punčocháře, která je už několik týdnů beznadějně vyprodaná. Velkou radost má Tereza Němečková z příjezdu oceňovaných malovinařů z Champagne, jako je Rafael Bérêche nebo Alexandre Chartogne, jejichž vína se objevují v nejslavnějších restauracích světa a poptávka po jejich lahvích mnohonásobně převyšuje jejich produkci.

