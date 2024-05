ICONIK

Ivan Boroš, Juraj Calaj, Vítězslav Danda, Edit!

Studio Edit!, založené 2010 Ivanem Borošem, Jurajem Calajem a Vítězslavem Dandou, kombinuje svěžest dobře zavedeného mladého ateliéru s profesionální jistotou, kterou investoři náročnějších staveb hledají u velkých architektonických kanceláří. Pro Karlín Group navrhli do jedné z posledních proluk v Karlíně bytový dům Iconik, přirozeně reflektující historii lokality. Hmota domu navazuje na historickou parcelaci proluky a pro Karlín typické nepravidelné výškové uspořádání korunních říms. Keramický obklad ve dvou barvách odkazuje na tradiční materialitu fasád bytových domů z 30. let minulého století i místních industriálních objektů. Iconik je skvělým příkladem smysluplného zahušťování zástavby vysoce kvalitní architekturou. Koneckonců jsou to bytové domy, které tvoří podobu našich měst.

