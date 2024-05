V současné době je jen málo známějších architektů, než je Daniel Libeskind. Dlouho chtěl být jen teoretikem, přestože si odjakživa kreslil tužkou na papír, co a jak by se mohlo postavit. S jasnou představou vstoupil do praxe až ve svých čtyřiceti letech a rychle si prosadil vlastní rukopis, který nechal navrhované stavby vybočovat z řady.

Jeho budovy jsou plné symbolů a odkazů k minulosti i budoucnosti. Jako silná prohlášení, která nejsou slyšet, ale vidět a cítit. Až člověka zamrazí.

Hned se svým prvním návrhem, v první vypsané soutěži, do které se přihlásil, uspěl – Židovské muzeum v Berlíně dokončené v roce 1999 zaujalo svým netypickým tvarem i formou prezentující osudy Židů, kdy strohé linie protínají úzké průhledy, jizvy. Fascinující pohled do historie jednoho národa a symbolické ztvárnění jeho nelehkého osudu i smrti.

Libeskind navrhl ještě několik budov spojených s Holokaustem nebo válečnými dějinami, jeho největším dílem je ale vypracování masteplanu pro celou oblast Ground Zero v New Yorku, kde se mu podařilo pro místo, navždy poznamenané teroristickými útoky z 11. září 2001, najít vyváženou kombinaci piety a každodenního života. Oblast, které se dlouho všichni vyhýbali, teď funguje jako místo setkávání i byznysu. Zároveň tu je jedno z nejnavštěvovanějších míst v celých Spojených státech, tichý a působivý památník se stékající vodou, který dává vzpomenout na oběti útoků.

