Potkali se ve škole, na Fakultě architektury ČVUT. I když popravdě to prý bylo častěji na studentských akcích v hospodě než na přednáškách. Když ale Jan Tomáš Ciesla sestavoval tým, se kterým by se přihlásil do jedné architektonické soutěže ve Finsku, Miroslav Krátký se přihlásil a rozjeli tak první společný projekt, na kterém si otestovali, že se dokážou podpořit a přebírat jeden od druhého roli tahouna.

Letos jejich studio archicraft slaví patnáct let a oni se už se vší pokorou ke klientovi nebojí odmítat zakázky. „Jsme příliš staří na to, abychom dělali blbosti,“ podotkne Krátký. Architektura totiž podle nich má dávat smysl, má být funkční, má se spojovat s poctivým řemeslem a nejdůležitější ze všeho je, aby vzbuzovala emoce, ze kterých má radost klient i architekt.

