Když držíte prst na tepu nejžhavější technologie současnosti, možná by vás napadla otázka, jak na tom vydělat. Matyáš Boháček to ale takhle nemá. Umí sice s generativní umělou inteligencí vytvořit zázraky a díky studiu na Stanfordově univerzitě v srdci Silicon Valley je přímo v epicentru AI dění, na výdělek ale nemyslí.

„Můj sen je být profesorem, mít vědeckou laboratoř, dělat výzkum a předávat znalosti dál, aby to nebylo k obohacení jen jedné firmy,“ říká devatenáctiletý student. „Může se to změnit, ale to je teď moje vize.“

