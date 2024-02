Vidět něco nového, být někde první. Zažít to, co jen hrstka z nás. Klidná dovolená na krásném místě nám už nestačí. Každý máme v sobě kousek objevitele lačnícího po mimořádných zážitcích, a tak se vydáváme dál – často za hranice vlastního komfortu. Ať je to putování po zamrzlé Antarktidě, nebo noblesní cesta Orient‑Expressem.

Sledovat krajinu nekompromisně ubíhající za oknem, snažit se chytit okamžik a nechat se unášet svištěním větru a zvukem kolejí je moje oblíbená kratochvíle už od dětství. Zvlášť když mám celé kupé jen pro sebe. Tady to navíc voní dřevem, mám vlastní umyvadlo a opírám těžkou hlavu o měkké polštáře s třásněmi, zatímco mi na stolku v pravidelném rytmu tančí žluté stínítko elegantní lampičky, kterou jsem si zamilovala už dávno ve filmu s Herculem Poirotem. „Dáte si k odpoledním dezertům čaj? Nebo raději kávu, sklenku šampaňského?" vytrhne mě ze snění Lucretia, naše osobní průvodčí a concierge pro první vagon vlaku „Venice Simplon‑Orient‑Express" na trase Vídeň–Paříž. Tedy na příštích asi dvacet hodin jízdy.

