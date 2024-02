Psal se rok 2015. Jan Černý, tehdy ještě jako student oděvního designu, právě nastoupil na stáž k Jakubovi Polankovi. Dostat se na čas do ateliéru uznávaného českého návrháře byl už nějakou dobu jeho sen, a tak byl ochotný pro tuto příležitost i leccos obětovat. Vždyť právě jeho tvorba v něm zažehla vášeň pro módu. Neváhal proto pravidelně dojíždět do Prahy stovky kilometrů. Ze Zlína, kde byl na univerzitě, vyrážel prvním ranním vlakem, aby se tím posledním vracel zase zpátky. Většinou jel jenom na otočku, nemusel tak řešit, kde by přespal…

Zbývá vám ještě 95 % článku