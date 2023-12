Co do počtu obyvatel je dánská metropole Kodaň zhruba o polovinu menší než Praha. Přesto tady panuje nebývale čilý stavební ruch. Na místě bývalých průmyslových areálů a nákladních přístavů na předměstí rostou moderní čtvrti, kterým dominuje současná, surově-podmanivá severská architektura. Takovou je i Nordhavn (česky Severní přístav – pozn. red.) – největší metropolitní development v severní Evropě, který vyniká nejen využitím původních průmyslových objektů, jako jsou haly a sila, ale také propracovanou dopravní infrastrukturou, která odpovídá nárokům 21. století.

Mezi nejčerstvější přírůstky do pestré palety novostaveb v rychle se rozvíjející lokalitě se řadí také nové sídlo architektonického studia Bjarke Ingels Group (zkráceně BIG). Budova, která své brány otevřela jen pár týdnů nazpátek, tvoří dominantu na samém konci jednoho z mol někdejšího přístavu, které nese název Sundmolen Pier. Co ale ještě není zcela hotovo jsou úpravy veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti budovy.

Při stavbě BIG HQ si architekti zakládali na čistotě použitých materiálů – fasáda i vnitřní stěny jsou tvořeny z neomítnutého betonu, který doplňují obdelníková hliníková okna rozvržená do tvaru šachovnice. Podobné principy nalezneme i uvnitř, ať už jde o schodiště ze za tepla válcované ocele nebo dřevěné prvky.

Mimo to vnější plášť stavby obepíná únikové schodiště, které se line kolem fasády domu od střešní terasy až do přízemí. Vnitřní dispozice budovy je pak tvořena tak, že díky systematicky situovaným průhledům fungují jednotlivá patra odděleně, ale zároveň jsou stále v kontaktu. Stejně jako všichni zaměstnanci. “Svým způsobem tak navazujeme na raumplan architekta Adolfa Loose, který uplatnil v pražské Müllerově vile,” přibližuje Jan Magasanik, český architekt, který v ateliéru působí už od roku 2006 (momentálně na pozici seniorního architekta).

BIG HQ

Kromě vnější konstrukce jsou patra podepřena jediným sloupem, který stojí v samém centru budovy. I s tímto detailem si přitom architekti zvládli náležitě pohrát – tvořen je totiž hned z několika druhů přírodního kamene. Ve spodním patře z nejtvrdší žuly, která snese největší zátěž a nese veškerou tíhu, až po mramor v posledním patře.

Zajímavou skutečností je také to, že budova nedisponuje vlastním parkovištěm, a to ani v suterénu budovy. Vjezd na poloostrov je totiž, podobně jako v celé lokalitě Nordhavn, značně omezen. Na místo se tak dostanete nejsnáze na kole nebo pěšky, ať už od blízké stanice MHD, která zahrnuje metro, ale i přívoz, nebo od jednoho z parkovacích domů. “Platí zde pravidlo, které předpokládá, že abyste se dostali z bytu do auta, musíte opustit budovu a vyjít na ulici. Důvod je prostý, motivuje to k využívání alternativních způsobů dopravy,” říká Magasanik.

Ten momentálně pracuje na projektu plánované Vltavské filharmonie v pražských Holešovicích. S týmem, který zahrnuje i několik dalších Čechů a Slováků, v těchto dnech finalizují ověřovací studii nové dominanty hlavního města, která by měla první návštěvníky přivítat začátkem příští dekády. Studie, která by měla být veřejnosti představena už zkraje příštího roku, počítá s hlubším rozpracování vítězného návrhu architektonické soutěže z roku 2022. Následovat bude dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. “Momentálně máme za sebou rok intenzivní práce, další dva nás ještě čekají,” doplňuje.

Další realizace v Kodani

BIG HQ pochopitelně není v Kodani jedinou realizací tohoto místního studia, které má další pobočky také v New Yorku, Londýně, Barceloně, Curychu, Los Angeles nebo v čínském Šen-čenu a celkem zaměstnává zhruba 750 lidí (necelá polovina z nich přitom sedí právě v dánské metropoli). A tak jsme se vydali i za dalšími z nich. Mezi ty vůbec nejslavnější patří například stavba CopenHill, známá též jako Amager Bakke. Spalovna odpadů s elektrárnou vyniká svou nápaditě pojatou zelenou střechou, která celoročně slouží jako 450 metrů dlouhá lyžařská sjezdovka. Na fasádě budovy mimo to naleznete také 85 metrů vysokou lezeckou stěnu.

Dále se jedná například o hravě pojatý park Superkilen, kam se českým architektům podařilo zakomponovat i tradiční pražské červeno-žluté lavičky z dob socialismu, nebo budova The Mountain, která spojuje funkci parkovacího domu a terasového bytového domu na jeho střeše. Stavba je ale unikátní také z dalšího důvodu – fasáda domu, která je tvořena z kovu s kruhovými výřezy různých velikostí, totiž vyobrazuje masiv Mount Everestu. „Kodaň tak získala svůj první kopec a Guinnessova kniha rekordů největší interpretaci fotografie na světě,“ upozorňuje Magasanik.

Vedle několika dalších rezidenčních, kancelářských či multifunkčních objektů ve městě narazíte i na řadu specifických staveb, jako je například výběh pand velkých Panda House v místní zoo, plovoucí lázně Copenhagen Harbor Bath nebo studentské ubytování Urban Rigger, které nabízí plovoucí malometrážní byty z lodních kontejnerů.