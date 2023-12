V listopadu tady bylo rušno, tréninková hala, protější Skleněnka s vysokou střechou a prosklenou čelní stěnou a poslední týden i velký sál Jatek 78. Zkoušelo se každý den nepočítaně hodin, technický tým ladil ukotvení, došívaly se kostýmy, zkoušela se hudba, kterou složila a nazpívala Katarzia, světla, choreografie a akrobatické prvky, při kterých se vám zatají dech.

Na nekonečné schody pokaždé vtrhlo osmnáct účinkujících, aby předvedli, co umí. A před tím vším stál Rosťa Novák, režisér a zakladatel souboru, který si kabaretní představení R.I.E. (Rest in Euphoria) vysnil a už od začátku roku skládal jeho jednotlivé součásti dohromady tak, aby spolu dokonale fungovaly. „Tohle představení je o euforii, o tom, jak si ji užít, jak v ní vědomě zůstat co nejdéle a ten moment natáhnout. A taky jestli to náhodou není ta cesta k ní, ty schody, po kterých stoupáme, co je na tom to nejdůležitější,“ vysvětluje mi během jednoho volného dopoledne. „Je to víc konceptuální představení, dáváme prostor tématům, která rezonují, přidáváme dětskou spontánnost, radost i nahotu jako přirozenou součást každého z nás. Zkoušeli jsme jeden jediný měsíc a teď máme během prosince 21 představení. A to je všechno, konec. Šílený tempo.“

