Snad i vlastní vášeň pro tohle řemeslo zachytil nadaný designér skla František Jungvirt ve své poslední představené váze Bloom ve tvaru srdce, která vyniká díky své sytě červené barvě. „Když vázou prostupuje světlo, skutečně připomíná planoucí srdce. Ač to na první pohled může působit jako klišé, spojení láska–srdce–červená do sebe perfektně zapadá,” říká k objektu, který však nerealizoval pro sklárnu Klimchi z Kamenického Šenova, kde už čtvrtým rokem působí na pozici kreativního ředitele.pro vlastní značku, nýbrž pro vlastní značku - františek jungvirt. “Červená není jen barvou lásky, ale také životní energie. Má vliv na naše tělo a psychiku – zvyšuje puls a krevní tlak. Podobně se naše tělo chová i při zamilovanosti,“ rozkrývá svou inspiraci Jungvirt, kterého můžeme navzdory jeho mladému věku zařadit mezi výrazná jména současného českého sklářství. Stále ještě čerstvý absolvent magisterského studia na UMPRUM (v ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla) stihl za svou kariéru otisknou svůj rukopis také do kolekcí dalších skláren, jako je například Moser nebo Ajeto. Právě v huti druhé z jmenovaných realizace vázy Bloom proběhla.

