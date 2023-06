Na začátku byla „jen“ malá česká sociální síť, kde si cestovatelé mohou sdílet své zážitky v podobě detailních itinerářů cest. Nyní se ale původně olomoucký start-up Worldee, který už získal investice v hodnotě přes 2 miliony eur, transformuje v netradiční digitální cestovku. Ta kombinuje výhody individuálního cestování s komfortem klasických cestovních kanceláří a sní sen o tom, že zopakuje úspěch turistických velikánů, jako je Booking nebo Airbnb.

První investici v hodnotě 400 tisíc eur, která postupný přerod platformy nakopla, společnost získala v roce 2020 od tandemu Josef Průša a Ondřej Průša (shoda jmen, pozn. red.), kteří spolu vedou miliardový byznys s 3D tiskárnami Prusa Research. Podle zakladatele a CEO Worldee Tomáše Zapletala měl Ondřej Průša jako vášnivý cestovatel dlouhou dobu plány na obdobný projekt, které však kvůli pracovnímu vytížení nedokázal sám realizovat. I proto se rozhodl projekt zafinancovat.

„Jsem přesvědčený, že jsme kápli na něco velkého. Na něco, co na trhu cestovního ruchu dosud chybělo a má potenciál se stát celosvětovou platformou. Ale abychom vybudovali další Airbnb, budeme potřebovat ještě daleko víc kapitálu,“ říká Zapletal, který dnes společnost řídí střídavě z Prahy a Olomouce. Dodává, že start-up musí velmi pečlivě volit kroky, které ho dovedou k dalším milníkům. „Když jsme v roce 2020 zkoušeli získat první investici, všichni nám říkali, že nemáme šanci. Ale povedlo se. A daří se i nadále.“

Přerod v plnohodnotnou platformu pro dobrodruhy podle něj přišel ve chvíli, kdy si se spoluzakladatelem Tomášem Nakládalem uvědomili, že aby byl projekt životaschopný, bude muset začít skutečně vydělávat. „Do té doby jste se u nás mohli itineráři ostatních cestovatelů pouze inspirovat. Když jsme však toto téma zkoumali víc do hloubky, zjistili jsme, že existuje velká spousta zkušených cestovatelů, kteří už něco podobného dělají – pomáhají ostatním plánovat cesty pomocí itinerářů. Ve velké míře ale bohužel nelegálně.“

Důvod je prostý – v EU platí regulace cestovního ruchu, a když chcete prodávat služby v balíčcích, tak musíte mít licenci cestovní kanceláře a pojištění proti úpadku. „A tak jsme si je zařídili. Pod svou licencí pak cestovatelům umožňujeme poskytovat jejich služby a zlegalizovat je.“

Za primární trh zatím stále platí Česká republika. Brzy by však Worldee chtělo expandovat také do Německa a Polska. (Už nyní platforma funguje ve čtyřech jazykových mutacích – české, anglické, německé a polské.) Zatím se však musí poprat s regulacemi cestovního ruchu na obou trzích. „Je potřeba masivně investovat do právních služeb, abychom v každé z těchto zemí splňovali legislativní podmínky,“ říká Zapletal.

Zakladatelé Worldee Tomáš Nakládal (COO) a Tomáš Zapletal (CEO) Foto: Worldee

Platforma, která dnes nabízí na stovky cest napříč Evropou i světem, funguje tak, že zkušený cestovatel přidá na stránky nebo do aplikace velmi podrobný itinerář cesty… „A my do toho itineráře přidáme služby, jako jsou letenky, ubytování, zážitky – vše v jednom balíčku, který nabídneme koncovému klientovi. Ten si tak cestu může zařídit na pár kliknutí,“ vysvětluje Zapletal. Trasy přitom může klient absolvovat buďto na vlastní pěst, nebo se zkušeným průvodcem, který konkrétní itinerář do systému nahrál. Jednotliví průvodci či cestovatelé, kteří cesty připravují, pak mají podíl ze zisku platformy…

Ta ze své nabídky vybrala pět unikátních cest po Evropě, kterými se můžete nejen přes letní prázdniny inspirovat:

Španělsko karavanem Worldee / Campiri

Nespočet krásných vesnic a pláží, trocha městského ruchu, džbánků sangrie a večerních tapas barů. Dalším tipem průvodců je objevování Španělska v domečku na kolečkách. Jste rádi v pohybu, protože dovolená na jednom místě vám nic neříká? Při svých cestách objevujete každý den něco nového a láká vás jak to nejlepší, co země nabízí, tak i skryté a méně turisticky exponované lokality? Co když vám umožníme toto všechno a k tomu ještě svobodu, nezávislost, přesuny dle vlastních pravidel, času i nálady? Budete absolutním pánem celé své dovolené. Asi takto nějak by se dalo ve zkratce popsat cestování karavanem.

Tento rok Worldee ve spolupráci s Campiri, největší online půjčovnou karavanů, připravilo tři jedinečné cesty španělskou Andalusií. Patronem těchto tripů je Honza Rychtařík, který má ve Španělsku svou základnu, odkud se i se svým týmem stará o to, aby vše proběhlo bez problémů.

Nejkratší cesta Costa de Sol cestou králů je naplánována na sedm dní. Začíná v Malaze, kterou si můžete prohlédnout klidně ještě předtím, než si převezmete karavan. Historické centrum, promenáda i trhy rozhodně stojí za to. S karavanem pak pokračujete do Marbelly, což je překrásné přímořské letovisko a také každoroční cíl celebrit z celého světa. Přes lázeňské město Manilva zamíříte do zámořského území Spojeného království – Gibraltar a na svůj seznam si tak můžete přidat další navštívenou zemi. Pokud cestujete s dětmi, určitě je nejvíce osloví zdejší kolonie opic (magot bezocasý). V neposlední řadě se vydáte ještě jižněji do míst, která jsou naprosto perfektní pro kitesurfing a surfing. Neminete ani města s bohatou historií a gastronomií a dozvíte se třeba, kde vzniklo sherry. Na závěr si můžete dát hike v impozantním horském průsmyku plném blankytně modrých jezer.

Letos na jih Portugalska Worldee

Portugalsko je sice malá země, má ale opravdu co nabídnout. Především oblast Algarve, která patří k těm nejkrásnějším. Pyšní se azurovým oceánem obehnaným skalnatými útesy, kdy některé v sobě ukrývají mořské jeskyně včetně písečných pláží. Vyrazit do nich lze jak na kajaku, tak třeba i na paddleboardu. Zdejší kvalitní vlny sem navc každoročně zavedou mnoho surfařů. Podmínky jsou ale skvělé i pro začátečníky. Navíc v Portugalsku výborně vaří a to zdejší víno…

Vydat se sem můžete například za Kateřinou Klugovou, která si zemi zamilovala natolik, že se sem rozhodla přestěhovat. Provede vás Lisabonem takovým způsobem, který znají jen místní, společně nasajete atmosféru tohoto historického města a nevynecháte ani degustace portského vína. Dále pak cesta bude směřovat na jih do Algarve. Zde se můžete těšit na nádherné pláže a útesy, tradiční rybářské vesničky, přírodní park, solné pánve a zdejší Mrtvé moře, korkové duby, místní algarvské víno a mnoho dalších zážitků.

Objevte evropskou Havaj Marek Rybář / Worldee

Portugalsko už tu sice jednou bylo, ale Azory přináší spoustu dalších zážitků, které jinde než v nejvzdálenějším regionu Evropské unie nezažijete. Azory tvoří devět obydlených ostrovů, z nichž nejznámější jsou největší São Miguel a São Jorge. Ostrovy se pyšní nádhernou panenskou přírodou, které dominují jezera, vodopády, termální prameny a sopečné hory. Pěstují se zde ananasy, víno a čaj, na začátku léta je krajina zdobená rozkvetlými hortenziemi. Vydat se můžete například po stopách zkušeného cestovatele Marka Rybáře, který objevuje krásy ostrova São Miguel.

A na co se při této cestě můžete těšit? První den ráno se vyrazí nejdříve nabrat trochu energie na celou cestu v podobě zdravých cukrů ze zdejších ananasů. Ve městě Ponta Delgada, které bude základnou celého výletu, se totiž nachází rozlehlá ananasová plantáž. Poté je v plánu cesta v horách na vyhlídku Vista do Rei, odkud je úchvatný výhled, a za návštěvu stojí i nedaleký urbex, který dříve býval luxusním hotelem. Nevynecháte ani nejpopulárnější lokace západní části ostrova jako například Sete Cidades, Miradouro do Grota do Inferno nebo třeba Ponta da Ferraria. Další dny vás zavedou k nádherným vodopádům, do botanické zahrady, k ikonickému majáku Farol de Arnel na nejzápadnějším cípu ostrova nebo do Poca da Dona Beija – komplexu termálních bazénů s horkou minerální vodou, obklopeného tropickou zahradou. Nezapomenutelnou tečkou je výlet na oceán a pozorování delfínů a velryb. Azory patří mezi nejlepší místa v Evropě k pozorování těchto fascinujících živočichů. Šance na spatření je opravdu vysoká. V případě neúspěchu je další plavba (pokus) zdarma. Pokud jste milovníkem přírody a chcete navštívit unikátní místa bez davů turistů, pak je tento itinerář přesně pro vás.

Lov polární záře a dalších krás na Islandu

Island je nezapomenutelný zážitek a polární záři má na svém seznamu přání nemalé množství cestovatelů. Jak se tam jednou ocitnete, hned víte, že to je teprve první cesta z mnoha dalších. Především dechberoucí autentická příroda ostrova plná gejzírů, impozantních vodopádů i ledovců vás prostě jednou chytí a už nepustí. Průvodkyně Veronika Zapletalová pro vás naplánovala sedmidenní itinerář, díky kterému budete mít možnost prozkoumat některé z nejikoničtějších lokalit tohoto ostrova.

Po příletu na letiště Keflavík a zapůjčení auta se vydáte na první dobrodružství – návštěvu Fagradalsfjall Volcano na poloostrově Reykjanes. Tato sopka je oblíbená díky nedávné erupci v roce 2021, která vytvořila úžasné přírodní památky. Poté poputujete do geotermální oblasti Krýsuvík, kde se nachází bublající jezírka a horké prameny. Následující den je program jasný – výlet k ikonické hoře Kirkjufell a okouzlujícímu vodopádu Kirkjufellsfoss. Nevynecháte ani návštěvu vraku letadla DC-3, který je atraktivním úkazem na jedné z pláží. Po objevování dalších vodopádů se vydáte i na Diamond Beach, kde budete mít možnost vidět úžasné ledové útvary, připomínající diamanty a poté si dáte zasloužený odpočinek a ponoříte se do horkých pramenů v Hoffell Hot Tubs. Na svém dobrodružství ale neminete i další krásy jako například národní park Vatnajokull, který poskytuje návštěvníkům úchvatný výhled na Svartifoss neboli Černé vodopády.

Balkan Gourmet Trip aneb tak chutná Černá Hora Worldee

U tohoto tipu si dovolujeme varovat, že není vhodný pro vegetariány. Nicméně všechny další milovníky jídla zaručeně osloví. Jedná se totiž o trip po stopách autentických černohorských pochutin, jako jsou klobásky, slanina, med, sýr, maso či vyhlášený pršut. Kdo bude chtít, může si i zarybařit. To vše zažijete v doprovodu zkušeného průvodce a místního Čecha Igora Chovance.

Cesta začíná v přímořském městě Bar, které bude pro cestovatele dočasným domovem a kde se také podíváte, jak se např. peče burek, lisuje olivový olej či připravuje jehněčí maso. Za návštěvu však stojí i místní trh nebo památky v centru města, kterým dominuje Hram Svetog Jovana Vladimira a kostel Konkatedrala Svetog Petra. V rámci této cesty navštívíte i lokální profesionální včelařství, které se věnuje výrobě medu více než 20 let a provede vás jím místní včelař Petar. V nabitém gurmánském programu se ale najde i chvilka odpočinku na vyhlášené pláži – Crvena plaža.