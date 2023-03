Pokud se chystáte vyrazit na Island, je po dlouhém letu aklimatizace v hlavním městě téměř povinná. Než se tak vypravíte za dobrodružným poznáváním neobyčejné přírody, zajděte na drink, na koncert nebo skočte do horkých vod laguny a možná tam potkáte i Björk! Tohle jsou tipy od místních – Markéty Irglové a jejího manžela Sturla Mia Thorissona.

KDE SI UŽÍT TROCHU BOŽÍHO KLIDU?

Asi nejznámějším symbolem Reykjavíku je působivý kostel Hallgrímskirkja, který nápadně připomíná skalnaté vrchy, jež jsou pro ostrov tak typické. Pokud tedy do města zavítáte, byla by chyba ho minout. I když, ono je to prakticky nemožné. Kostel se řadí mezi nejvyšší budovy na celém Islandu, díky čemuž je skvělým orientačním bodem. Navíc je v samém centru města, které není nijak rozlehlé. Výtahem se dostanete až nahoru na věž, odkud je skvělý výhled na město. I s kostelem je spojen příběh Markéty Irglové, která sem dříve chodila zpívat se sborem a dodnes na to ráda vzpomíná. Místo má přitom ještě jednu českou stopu – místní křtitelnice je totiž vedle islandského čediče vyrobena také z českého křišťálu.