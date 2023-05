Vůně, které se poslední tři dny linuly napříč pražským O2 universem, jako by dávaly vědět, že právě tady se děje něco výjimečného. A taky že ano. V rámci Makro Czech gastro festu se zde totiž od 4. do 6. května uskutečnilo české národní kolo věhlasné kuchařské soutěže Bocuse d’Or. A bylo rozhodně o co stát.

Atmosféra v sále by se dala připodobnit k vrcholovému sportovnímu utkání, kdy fanoušci skandovali jména svých favoritů a párkrát došlo i na malou mexickou vlnu. To nejdůležitější se ale odehrávalo mimo hlediště. Před zraky stovek diváků se tady totiž utkalo deset talentovaných kuchařů o titul, který jim může otevřít dveře do světa.