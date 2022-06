Téměř uprostřed Pařížské ulice, v přízemí secesního domu s číslem popisným 22, v polovině června proběhl dlouho očekávaný den – dveře svého butiku tu po letech odkládání otevřel Chanel, jedna z nejluxusnějších a nejžádanějších módních značek.

Mramorové podlahy, ručně tkané koberce, zrcadla, umělecká díla a impozantní kamenné schodiště. Převládá tu bílá, černá, zlatá a béžová, typické barvy pro tento francouzský módní dům. Přesně tak, jak to navrhl slavný newyorský architekt Peter Marino, se kterým Chanel dlouhodobě spolupracuje. Je mimochodem také autorem interiérů butiků takřka všech luxusních značek, od Dioru přes Louis Vuitton až po Fendi, a to po celém světě. Tokio, Soul, Los Angeles, New York, Londýn. A teď i Praha.

Butik je rozdělen na dvě části. V té první se soustředí na módu, konkrétně na nejnovější kolekci Métiers d’art 2021/22 plnou elegantních modelů, které demonstrují jedinečné umění řemesla savoir-faire, a na doplňky. Nechybí tu tak ani ikonické kabelky Classic v různých velikostech a barvách nebo neokoukané a zábavné tvary Sphere Minaudiere, brýle, šperky řady Coco Rush i hodinky Boy·Friend, J12 nebo Premièr. O patro výš pak najdete kousky z poslední kolekce ready-to-wear od kreativní ředitelky Virginie Viardové.

Druhá část butiku je vyhrazena kompletním liniím Fragrance & Beauty. Ucelené řady slavných parfémů, skincare i make-up zastoupený výrobky z kolekce Les Beiges a nejnovější péčí N°1 DE CHANEL s jedinečnou červenou kamélií japonskou.

Nádherné prostory v Pařížské stojí za prozkoumání. Stejně jako nadčasové a nezaměnitelné módní kousky, které Chanel proslavily.