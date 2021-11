Je půlka listopadu, pár stupňů nad nulou. Projíždím obcí Ptice kousek na západ od Prahy, dojedu na její konec a pokračuji po prašné cestě. Najednou na stolečku na louce spatřím kávovar Nespresso, který slouží jako neodmyslitelná základna skupinky lidí, jež pracuje opodál.

Zaměstnanci české pobočky Nespresso se v chladný den zahřívají výsadbou javorů a jeřabin. Mezi nimi i Andrea Petrová, marketingová manažerka značky. „Otázka environmentálních témat a udržitelnosti je pro nás v Nespresso klíčová. Chceme našim klientům a všem milovníkům kávy ukázat, že pozitivní změny se dají uskutečňovat nejen na druhém konci planety, ale i tam, kde žijeme," říká.

Tato akce se v listopadu konala hned dvakrát, na státní svátek 17. 11. v katastru obce Veliká Ves, o dva dny později v již zmíněných Pticích.

Nespresso podporuje projekt Sázíme budoucnost Nadace Partnerství, díky které se značka bude lokálně podílet na výsadbě stromů pro budoucí generace. Do tohoto partnerství věnuje v letošním roce milion korun.

„Každý, kdo si vychutnává svou oblíbenou kávu, může ovlivnit své lokální životní prostředí. Těší nás, že můžeme naše environmentální aktivity uskutečňovat s Nadací Partnerství, která se stará o sázení nových stromů do naší krajiny a měst. Jsem ráda, že nejen že podporujeme smysluplné environmentální projekty do budoucna, ale že se i naši zaměstnanci fyzicky zapojují do sázení stromů,“ dodala Petrová.

Nespresso celosvětově již vysadilo více než 4,5 milionů stromů, z toho 1,4 milionu stromů v Etiopii, Guatemale, Kolumbii a Indonésii, avšak pozornou péči chce nyní věnovat zeleni i u nás. Stromy jsou totiž pro každé místo naší planety zásadní. Pohlcují z atmosféry škodlivý oxid uhličitý a zpět uvolňují kyslík, čímž pomáhají bojovat proti změnám klimatu. Současně zadržují vodu v krajině.