Stejně dobrá, ale větší. Společnost Nespresso přichází na český trh s novinkou Vertuo, kávovarem a kapslemi, které se svým vzhledem zcela liší od těch klasických a tvarem připomínají třeba polovinu Saturnu, nebo dokonce UFO. Chce tak vyhovět chuti zákazníků, kteří si stále častěji připravují větší hrnky kávy, což si za poslední roky ověřila už v Kanadě, ve Spojených státech i v Evropě, kam vstoupila s Vertuem před pěti lety uvedením ve Francii. Loni pobláznila dokonce i Itálii. „Loňské uvedení systému Vertuo v Itálii předčilo naše očekávání. V tradiční kolébce espresa se díky nové generaci milovníků kávy dostávají do popředí nové trendy,“ přiznává v našem rozhovoru Stefan Trojer, ředitel Nespressa pro Česko a Slovensko, kde kávu o objemu větším než 180 ml preferuje podle něj téměř 80 procent zákazníků. Často volí také mléčné receptury.

Vertuo systém bude dostupný v buticích i on‑line obchodu od 14. září. Zahrnuje kávovar Vertuo Next a k němu kapsle pěti různých velikostí, a tedy i výsledného nápoje, od espresa o velikosti 40 mililitrů až po půllitrovou karafu ve stylu překapávané kávy. K tomu je dostupných 33 druhů směsi káv, na které jsou zákazníci zvyklí. Na každé kapsli je po obvodu prstence speciální čárový kód, díky kterému přístroj po vložení okamžitě pozná, jakou kávu má připravit, a upraví si podle toho všechny hodnoty tak, aby vytvořil dokonalý nápoj. „Milovníci kávy si tak můžou vychutnat svůj oblíbený nápoj tak, jak chtějí a kdykoliv chtějí. Ať už je to větší káva po ránu, espreso po obědě nebo gran lungo odpoledne, systém Vertuo dokáže stisknutím jednoho tlačítka připravit cokoliv,“ doplňuje Stefan Trojer, který prozradil svůj kávový rituál: „Mé ráno začíná větším šálkem kávy Vienna Linizio Lungo. Je to osobní chvíle, kterou mám sám pro sebe. Další káva následuje v kanceláři s kolegy, kdy si nejčastěji dám Master Origin Nikaragua, a po obědě volím intenzivnější Ispirazione Venezia.“

S uvedením novinky přichází do prodeje i nová řada příslušenství. Včetně hrnku Mug o velikosti 230 ml nebo karafy o objemu 535 ml z ručně foukaného dvoustěnného skla.

A protože se Nespresso dlouhodobě zavázalo k udržitelnosti, jsou nové kapsle opět vyrobeny z recyklovatelného hliníku a samotný kávovar pak z 50 procent tvoří recyklovaný plast.

Foto: archiv Nespresso