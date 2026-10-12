V komerčních materiálech, kterými se přední módní a designové značky prezentují v online prostoru či lifestylových časopisech, často nevídáme jejich kolekce pro domácí mazlíčky. Je jim věnováno poměrně málo pozornosti, i když jde o nezanedbatelný segment doplňků, který úspěšně bobtná. Je to skvělý způsob, jak posunout viditelnost labelu na ty nejroztomilejší zákazníky, a značky dobře chápou, že na pejscích a kočičkách jejich majitelé nikdy šetřit nebudou. Zde je pětice značek, které vaše mazlíčky umí rozmazlit.
1. GUCCI Jednu z nejširších kolekcí pro zvířátka nabízí italská značka Gucci, která produkuje kromě tradiční výbavy pro mazlíčky také luxusní nábytek nebo cestovní vychytávky pro psy i kočky. Kolekce využívá typické motivy značky, jako je ikonické plátno GG canvas, zeleno-červený pruh Web stripe či rostlinný vzor Herbarium.
Cenová relace: postroj za 18 700 Kč, mikina za 9550 Kč, přívěsek ve tvaru tlapky za 4750 Kč.
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