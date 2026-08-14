Přijel (nový) cirkus
Největší mezinárodní festival nového cirkusu, divadla a vizuálního umění v České republice tradičně představuje prominentní zahraniční i tuzemské soubory a baví náhodné kolemjdoucí. Zatímco na představení hvězd nového cirkusu v hlavním šapitó budete potřebovat vstupenku, rozlehlý venkovní areál je přístupný zdarma a zažijete tu koncerty, workshopy a bohatý dětský program plný pohádek a cirkusových dílniček.
Letní Letná, Letenské sady, Praha 7, do 31. 8.
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