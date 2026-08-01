Představujeme tři realizace, které mění letní dovolenou nebo víkendové nicnedělání v unikátní zážitek, ať už preferujete český venkov, maltské baroko nebo nehostinné pouště Nového Mexika.
Architektka Lenka Milerová budí pozornost svou mikrorealizací v Panoším Újezdě, ve které propojila architektonický minimalismus, čisté linie, velkoformátové prosklení a přímé spojení interiéru s přilehlou zahrádkou i okolním vesnickým koloritem. Rekreační domek o rozloze pouhých 32 metrů čtverečních vznikl konverzí chléva bez zbytečného bourání hmoty objektu, bez přebujelé nové výstavby a nutnosti odvozu suti. Původní kamenné zdivo si zachovalo svou surovou podobu a je nově doplněno monolitickým betonovým mobiliářem, ocelí, dřevem či překližkou.
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