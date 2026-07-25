Jak se chránit před vedrem nadcházejících dní? Luxusní designové, módní a kosmetické značky mají spoustu nápadů a chrlí jednu novinku za druhou. Zde jsou naši redakční favorité, se kterými zvládnete letošní tropy se stylem a lehkostí.
1. COOL
První mobilní bezlopatkový osobní ventilátor značky Dyson váží pouhých 212 gramů, což odpovídá průměrnému smartphonu. Průměrem 38 milimetrů se rovná průměru čajové svíčky nebo trubky od vysavače. Srdcem přístroje je digitální bezkartáčový motor, který dokáže vyvinout extrémní rychlost proudění vzduchu až 25 m/s.
DYSON, mobilní ventilátor HushJet Mini Cool, cena 2390 Kč
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