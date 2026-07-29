Mistrovství světa ve fotbale v roce 2030 se poprvé v historii odehraje v šesti zemích a na třech různých kontinentech, přičemž hlavní část turnaje proběhne v červnu a červenci ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. U příležitosti 100. výročí od prvního šampionátu, jenž se konal v Uruguayi, se tři úvodní zápasy šampionátu odehrají v Jižní Americe, a to hned ve třech zemích – Uruguayi, Argentině a Paraguayi. Turnaje se zúčastní 48 národních týmů, v návrhu je celkem 23 stadionů v 17 hostitelských městech a světu se představí čtyři zcela nové sportovní stadiony.
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