Karlovarská galerie Playce v Diamond Palace v Poštovním dvoře pořádá jen do 11. července 2026 výstavu Faces in the Crowd. Expozici připravil slovenský kreativní producent Milosh Harajda ve spolupráci s americkým fotografem a režisérem Brucem Weberem. Návštěvníci zde uvidí více než 200 archivních černobílých fotografií zachycujících těžkotonážní glamour i privátnější zákulisí Hollywoodu.
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