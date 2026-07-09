Karlovarská galerie Playce v Diamond Palace v Poštovním dvoře pořádá jen do 11. července 2026 výstavu Faces in the Crowd. Expozici připravil slovenský kreativní producent Milosh Harajda ve spolupráci s americkým fotografem a režisérem Brucem Weberem. Návštěvníci zde uvidí více než 200 archivních černobílých fotografií zachycujících těžkotonážní glamour i privátnější zákulisí Hollywoodu.

Výstava Bruce Weber: FACES IN THE CROWD, galerie Playce Karlovy Vary
Výstava Bruce Weber: FACES IN THE CROWD, galerie Playce Karlovy VaryVýstava Bruce Weber: FACES IN THE CROWD, galerie Playce Karlovy Vary

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