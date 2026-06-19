O tom, jak jeden moment může zásadně ovlivnit celý váš život, by mohla Jana Hojdová vyprávět. Česká filmařka právě díky takové jediné chvilce dostala příležitost osobně poznat slavného kameramana Roberta Richardsona, který točil s nejvýraznějšími režiséry a za svou práci získal tři Oscary. Vedli dlouhé rozhovory o práci i soukromém životě, létala za ním domů do Cape Cod Bay v Massachusetts a pozval ji dokonce, aby ho doprovázela na udílení Oscarů.
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