LOUIS VUITTON
Osmimetrová modrá vlna zabrala centrální trávník v srdci univerzitního kampusu Cité Internationale Universitaire de Paris ve čtrnáctém arondismanu na jihu Paříže. Elegantně prořízlou vlnu a plážový břeh tu nechal zbudovat kreativní ředitel pánských linií Louis Vuitton, Pharrell Williams, u příležitosti přehlídky Men's Spring-Summer 2027 Collection. Třicet sedm metrů široká zakřivená konstrukce tu stála v přímém kontrastu s historickými budovami i kampusy od Le-Corbusiera. Díky tomu na sebe přehlídka strhla možná nechtěnou vlnou pozornosti, nicméně větší část publika se set designem módní show zdá být okouzlena. Samotné modely tak zůstaly trochu v pozadí, módní online influenceři hned po přehlídce ale vyzdvihli sportovní vybavení. Mít surfové prkno a wetsuit od Vuittona je zkrátka flex!
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