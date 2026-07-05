LOUIS VUITTON
Osmimetrová modrá vlna zabrala centrální trávník v srdci univerzitního kampusu Cité Internationale Universitaire de Paris ve čtrnáctém arondismanu na jihu Paříže. Elegantně prořízlou vlnu a plážový břeh tu nechal zbudovat kreativní ředitel pánských linií Louis Vuitton, Pharrell Williams, u příležitosti přehlídky Men's Spring-Summer 2027 Collection. Třicet sedm metrů široká zakřivená konstrukce tu stála v přímém kontrastu s historickými budovami i kampusy od Le-Corbusiera. Díky tomu na sebe přehlídka strhla možná nechtěnou vlnou pozornosti, nicméně větší část publika se set designem módní show zdá být okouzlena. Samotné modely tak zůstaly trochu v pozadí, módní online influenceři hned po přehlídce ale vyzdvihli sportovní vybavení. Mít surfové prkno a wetsuit od Vuittona je zkrátka flex!

Best of Men’s Fashion Week SS 2027Best of Men’s Fashion Week SS 2027Best of Men’s Fashion Week SS 2027Best of Men’s Fashion Week SS 2027

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