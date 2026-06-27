Vstupujeme do světa vysoké zmrzlinařiny plné neotřelých chutí, které zajímají inspektory Michelinu. I když na světě existuje pouze jedna zmrzlinárna, která hvězdu získala a od roku 2024 si ji drží, lze ochutnat zcela unikátní gelato, které vytvořili michelinští matadoři.
PARLOR #1
Světový unikát drží tchajwanský podnik Minimal, který v roce 2021 založil šéfkuchař Arwin Wan po odchodu z michelinské restaurace Sur-. Do hledáčku michelinského průvodce se podnik poprvé dostává o dva roky později, kdy oceněním Bib Gourmand oficiálně stvrzuje vysokou kvalitu podniku a vynikající jídlo za rozumnou cenu. Původní koncept nabízel prodej zmrzliny s sebou, ale i privátní degustační menu o sedmi chodech, plně zaměřené na led a zmrzlinu. Komisaři nejvíce ocenili chutě a hrátky s texturami a teplotami od −5 °C až po −196 °C. Na konci roku 2024 se Wan rozhodl zrušit vnitřní degustační restauraci v patře. Reagoval tak na obrovský tlak spojený se získáním a udržením hvězdy. Kompletně se vrátil ke své původní vášni – čistému řemeslnému gelatu prodávanému s sebou. Podnik si však hvězdu udržel a drží ji dodnes. Michelin ve svém hodnocení oceňuje striktní zaměření na kvalitu pochutiny, nikoliv na servis či interiér. Šéfkuchař Arwin Wan podle kritiků zachovává vysoké technické mistrovství, harmonii chutí a konzistenci v každé porci gelata.
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