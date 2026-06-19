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Na jahody se šlehačkou

Restaurace hotelu Almanac X Alcron Prague otevírá novou kapitolu své existence s názvem Brasserie 1932. Nové menu připomene luxusní dobovou kuchyni z dob největší slávy po otevření hotelu. Za novým kulinárním směrem stojí šéfkuchař Leonhard Wenzel, který se do restaurace Alcron vrací již potřetí, tentokrát po působení v restauraci Café de Paris. Nově se hotely Almanach v Praze, Vídni a Barceloně stávají součástí sítě Global Hotel Aliance, a tak nabídnou nový věrnostní program s exkluzivními výhodami a sazbami.

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