U příležitosti desátého výročí plodné spolupráce se světoznámým průmyslovým designérem Marcem Newsonem vyrukoval francouzský módní dům Louis Vuitton s novinkovým modelem kufru Horizon Aluminum. Je to vůbec první hliníkový kufr v novodobé historii značky a přirozeně navazuje na historický odkaz z konce devatenáctého století, kdy samotný zakladatel Louis Vuitton navrhoval hliníková zavazadla pro tehdejší cestovatele, filantropy a objevitele.
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