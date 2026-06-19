Rušnou křižovatku, kde po Evropské třídě každý den projedou tisíce lidí, z výšky čtyř a půl metru tiše sleduje dívka vzpínající se na dlaních. Socha od slavného umělce Jaumeho Plensy dodává městskému shonu jemnost poetiky – a zklidnění. Navrhl ji přímo pro tohle místo, pro Prahu, kterou si zamiloval už dávno, a pro nadaci Karla Komárka, zakladatele skupiny KKCG, před jejímž sídlem na Bořislavce teď stojí.

Dostala jméno Nest, je vyrobena z bronzu a díky bílé barvě nesměle vyčnívá z okolní zástavby. Protáhlá silueta hlavy dívky se opticky proměňuje s tím, jak ji míjíte, a jako v náruči ji před okolím chrání lidské dlaně.

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