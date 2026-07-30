Na jaře v roce 1978 dostal Andy Warhol neodolatelnou nabídkou. Ozval se mu francouzský závodní jezdec a zakladatel sbírky BMW Art Cars Hervé Poulain s prostou nabídkou: Vytvořte pro nás jedinečné dílo, přímo na plně funkčním závodním vozu. Nic vám nezaplatíme, ale dáme vám úplnou svobodu.
Už tehdy světově známý představitel pop-artu souhlasil - věděl, že tady nejde o peníze, ale o příležitost vytvořit něco jedinečného. Nejprve chtěl vůz pokrýt černou barvou a růžovými květinami, což mělo zjemňovat vnímání drsného světa automobilismu. Jeho zatmavení oken by ale zkomplikovalo výhled řidiči, proto byl požádán, aby svůj návrh přehodnotil. A dostal k tomu úplně nový model M1, který automobilka právě vyvíjela.
Když o rok později přijel do Německa, byl už pro něj připravený vůz, který čekal start na okruhu neméně slavného závodu 24 hodin Le Mans. Warhol se okamžitě pustil do práce, sám se štětcem v ruce, několika otevřenými plechovkami barev.
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