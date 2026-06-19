Na půli cesty mezi Jabloncem a Smržovkou leží Lučany nad Nisou a tam za nenápadným vjezdem do zahrady už více než dvě stě let stojí teď nově zrekonstruovaný dům. Dřív tady bývala truhlárna a ta se sem před třemi lety také vrátila – jen tak trochu po svém. Se svou značkou Dorsen se tu usadil Vojtěch Prade, tehdy čtyřiadvacetiletý student s odvážným podnikatelským snem vyrábět ručně šité matrace z přírodních materiálů a k nim rovnou i postele na míru klientům. Jak totiž sám říká, nikdo si nezaslouží spát na molitanu.
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