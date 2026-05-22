Noční hlídka – Rijksmuseum, Amsterdam
Obraz nizozemského mistra Rembrandta van Rijna zachycuje amsterdamskou městskou milici pod vedením kapitána Franse Banninga Cocqa. Malíř na objednávku zachytil skupinku v dynamickém pohybu a šokoval chaotickou kompozicí. Obraz z r. 1642 nyní visí v Rijksmuseu v čestné galerii Noční hlídky. Restaurátorské práce tu probíhají pod přezdívkou Operation Night Watch ve speciálně navržené skleněné komoře přímo pod dohledem návštěvníků muzea a podle digitálního scanu obrazu s rozlišením 717 gigapixelů. Dnešní přísná péče reaguje na minulost, kdy byl obraz třikrát znehodnocen vandaly – v letech 1911 a 1975 nožem a v roce 1990 kyselinou. Monumentální novorenesanční budova Rijksmusea otevřela v roce 1800 a dnes v 80 sálech představuje na 8000 uměleckých děl, včetně pokladů od Vermeera, Steena, Asselijna či Gogha.
