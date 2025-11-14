Pavel Bouška měl v životě tři velké koníčky. Snowboard, motorky a před čtyřmi lety se vrhl do světa motosportu a začal závodit na okruzích. Byl po komplikované zlomenině nohy a dlouho nemohl chodit. Motorky se mu najednou zdály až moc velkým rizikem, tak pomalu přesedlal na auta. „Auta mě bavila vždycky, ale já ani nedoufal, že bych si to vůbec mohl někdy zkusit. Navíc je to velice nákladný sport, sezonu platíte v milionech,“ popisuje Bouška, majitel firmy Vafo, která vyrábí krmiva pro zvířata. „Na začátku jsem dělal spoustu chyb, vlastně jsem vůbec nechápal, jak funguje fyzika! Představit si třeba, co se děje s váhou toho auta, když mu přidáváme, ubíráme, brzdíme, co to znamená? Jak se zatáčí se zabrzděnými koly a jaká obrovská váha na vás působí?“ zvážní.
