Jednou už tady byly, modely s úzkými ledvinkami, které měly zachránit automobilku před krachem. Byla šedesátá léta a BMW přišlo na trh s kompaktními sedany 1500, 1800 a 2000, které přesně zapadly do prázdného prostoru mezi velkými drahými vozy a těmi malými. Říkali jim interně Neue Klasse. A se stejným označením budoucího směřování firmy nyní BMW přichází se zbrusu novým modelem iX3, který láká na nový design, skvělý dojezd na jedno nabití až osm set kilometrů a rychlost nabíjení baterky stejnosměrným proudem 400 kW. Na osmdesát procent baterky se tak dostanete zhruba za dvacet minut.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se