Jednou už tady byly, modely s úzkými ledvinkami, které měly zachránit automobilku před krachem. Byla šedesátá léta a BMW přišlo na trh s kompaktními sedany 1500, 1800 a 2000, které přesně zapadly do prázdného prostoru mezi velkými drahými vozy a těmi malými. Říkali jim interně Neue Klasse. A se stejným označením budoucího směřování firmy nyní BMW přichází se zbrusu novým modelem iX3, který láká na nový design, skvělý dojezd na jedno nabití až osm set kilometrů a rychlost nabíjení baterky stejnosměrným proudem 400 kW. Na osmdesát procent baterky se tak dostanete zhruba za dvacet minut.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.