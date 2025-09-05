možná si pamatujete, jak jsem tady minule psala o kouzlu neplánovaných setkáních, kdy narazíte na někoho, kdo vás nadchne svým přístupem k životu, smrští energie a nadhledem, který byste od něj třeba vůbec nečekali. Takových inspirativních lidí je spousta a já o nich ráda vyprávím dál, nejen na stránkách PročNe. No a pak jsou tu situace neplánované a nemilé a to nechcete. I když…
Říká se, že to nejlepší se rodí pod tlakem, v krizi, a stojí za to si projít i těmi méně příjemnými chvílemi, které vás můžou nakonec dost posílit. Jak se znám, já v krizi okamžitě zapínám rezervní motory a jedu o to rychleji. Naštěstí. Jen je nutné mít otevřenou mysl, nezavírat se před světem, nebát se oklepat a zkusit jít dál. A třeba cestou přijdete na (vymyslíte, potkáte) něco skvělého!
V našem hlavním zářijovém rozhovoru popisuje oceňovaný designér Jan Plecháč začátky svojí kariéry, kdy neměl žádné peníze a musel prodat auto, aby mohli s kolegou vyrábět prototypy, díky kterým si jich všimli zahraniční výrobci.
V prosluněném bubenském ateliéru mu přitakává i jeho učitel, legendární designér Jiří Pelcl – pracovitost a hlad to dokázat, zvládnout, je podle něj to, co odděluje zrno od plév.
Úspěch od neúspěchu.
Tohle je mimochodem přesný příklad toho inspirativního setkání, za které jsem fakt vděčná.
Pokud teď procházíte krizí a stojíte na křižovatce, nebojte se rozjet. Čekají vás lepší zítřky.
Vzdávat se by bylo příliš jednoduché.
