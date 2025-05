Domov pro Vikingy, Island

Začneme symbolicky projektem, který představuje nové zázemí, ochranu a bezpečí, tedy stejné atributy, jaké zaštiťuje stavba rodinného domu či vytvoření domova. Architektonické uskupení Sp(r)int Studio zrenovovalo, rozšířilo a vyztužilo roubenou konstrukci z roku 1957, která chrání archeologické naleziště Stöng z dob Vikingů na Islandu. Finální podoba projektu byla odhalena teprve nedávno během festivalu DesignMarch v Reykjavíku. Konstrukce z modřínového dřeva a pozinkované oceli chrání vykopávky vikingského dlouhého domu a farmářské osady a svou architekturou kopíruje ruiny pod ní. Z hlavního středového štítu se do stran rozbíhají menší štítová křídla a přístavba, kde se bude nově nacházet vstup do komplexu a vyvýšená plošina s výhledem na archeologické naleziště. Architekti navíc přidali ještě pěší stezku a lávku do okolní krajiny, jež spojuje Stöng s dalšími historickými atrakcemi.

Zbývá vám ještě 90 % článku