VÝSTAVA

Jaru vstříc!

Pařížskou Fondation Louis Vuitton obsadil jeden z nejvýznamnějších umělců 21. století. Výstavu David Hockney, 25 uvádí podtitul „Do remember they can’t cancel the Spring“ a k vidění tu jsou čtyři stovky děl vytvořených od roku 1955 do současnosti. Na podobě prezentace maleb olejem i akrylem, kreseb tuší, tužkou a uhlem i digitálního umění z iPhonu a iPadu se podílel samotný Hockney a k výstavě dodává: „Tato výstava pro mě znamená opravdu mnoho, protože je největší, jakou jsem kdy měl – zabírá 11 sálů.“

Zbývá vám ještě 95 % článku