V 18 jsem nevěděla, že se mi jednou splní můj sen, i když cesta k němu byla trnitá.

Když jsem byla malá, chtěla jsem se stát: Agentkou CIA.

Ranní ptáče, nebo noční sova? Obojí.

Káva, nebo čaj? Voda s citronem.

Dokonalý nedělní oběd si neumím představit bez: Lidí, které mám ráda.

Nejím: Řepu, dýni, maso.

Když se chci skvěle najíst, vyrazím do: Na snídani do Ô‑mai (Belgická 17, Praha 2), na mušle do Bruxx (náměstí Míru 9, Praha 2), za vietnamskou kuchyní do Mamam Bistra (foto) (Uruguayská 19, Praha 2) a do Řecka do taverny Olympos (Kubelíkova 9, Praha 3).

