Oči prominentních designových, architektonických a módních značek se v současnosti obracejí směrem k Měsíci, do nekonečna a ještě dál. Vydejme se s nimi mimo naši planetu… Dánské architektonické studio BIG a technologická společnost Lonestar Data Holdings Inc. vytvořily ve spolupráci s vědci z Harvardovy univerzity a University of Wisconsin 3D tištěnou plaketu Freedom Payload, která se koncem roku vydá na cestu na Měsíc jako součást mise NASA Commercial Lunar Payload Services. Zařízení Freedom Payload o velikosti knihy a hmotnosti jednoho kilogramu ukrývá osmiterabajtový hard disk s celistvými informacemi o dosavadním lidském působení na planetě Zemi. Plaketa nese půlené profily dvou astronautů NASA Charlese Dukea a Nicole Stottové, jejichž tváře budou vrhat proměnlivé stíny na měsíční krajinu během lunárních dní (o délce 14 dní pozemských) po budoucí tisícovky let.

Zbývá vám ještě 80 % článku