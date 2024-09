Když se zeptáte svých přátel a blízkých, co sbírají, pravděpodobně část z nich řekne, že zážitky. Na první dobrou možná trochu fádní odpověď, kterou jste už párkrát slyšeli. Ale upřímně, je to nejspíš to nejzajímavější a nejemotivnější, co s vámi můžou v tu chvíli sdílet. Je přitom jedno, jestli tím zážitkem myslí dobrodružnou cestu kolem světa, setkání s někým superzajímavým, kdo mění svět k lepšímu, nebo ochutnávku té nejlahodnější zmrzliny (kávy, drinku, jídla svého dětství… doplňte podle svých chutí). Zážitek je to, pro co žijeme, vysoce subjektivní pocit, který v nás zanechává často hluboké stopy – a pocit štěstí. Ať si ostatní myslí, co chtějí.

Tohle hodnotit nemůžou, je to jen naše.

Podělím se s vámi o jeden z mých zážitků poslední doby. Čekal na mě během rozhovoru s Leonem Tsoukernikem v jeho domě na Plzeňsku. Pečlivě zabalený v bublinkové fólii na jídelním stole. „Tak pojďte, vemte si rukavice a rozbalte ho!“ pobízel mě. O pár minut později jsem v rukou držela originál od Augusta Renoira, autora, jehož díla jsem potkávala maximálně v muzeích umění. A další visel na zdi, spolu s Toyen, Šímou, Zrzavým nebo Schikanederem a Kandinským.

Miliardová sbírka 6. 9. 2024 ▪ 16 min. čtení

Tsoukernikova sbírka patří v českém kontextu bezesporu k těm nejzajímavějším a část jí teď vystavuje v galerii J&T Magnus Art (nenechte si to ujít!). A umění se teď chce prý věnovat ještě víc a hlouběji než dřív. Zakladatel casina na Rozvadově totiž po více než dvaceti letech prodal svůj podíl, vystoupil ze světa hazardu a vyhlíží nové výzvy.

Motiv nových impulzů a výzev se prolíná napříč celým zářijovým PročNe. Čekají na rodinu Anovčínových, která na konci ledna zachránila krachující sklárnu Květná, protože nesnesla pomyšlení, že by tam po 230 letech zhasla pec. Nebo na našeho muže z titulky, designéra Davida Karáska, který se loni po třiceti letech rozešel se svým byznysovým parťákem a pak úspěšně vstoupil se svým mmcité na burzu.

A nové výzvy vyhlížíme i my v redakci Hospodářských novin. Tohle jsou jedna z posledních písmenek, dost možná ta úplně poslední, která z našeho karlínského newsroomu dnes po dlouhých jedenácti letech posíláme do světa. Ta následující budou mít už adresu: Praha-Holešovice.

Odcházíme. Sbírat nové zážitky.

A třeba i ty záchvěvy štěstí.