Protínají dlouhé bloky domů a vytvářejí průchody a zkratky, do kterých pouští zcela přirozeným způsobem lidi. Ujíždějí na detailech a ctí své řemeslo jako kompletní profesi od znalosti materiálu až po kreativní práci při navrhování. Identifikují objekt a začlení ho do živého organismu místa či města. Boří všechny vzorce, aby je znovu vyskládali tím nejvíc funkčním způsobem, tak jako se jim to podařilo na pomezí Invalidovny a Karlína.

Zbývá vám ještě 95 % článku