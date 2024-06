Člověk se prý nemá moc těšit. Aby nebyl zklamaný, aby se nepřihodilo něco špatného. Nesouhlasím. Pokud by se člověk pořekadla držel, měl by život zábavný jak Vídeň o půlnoci a plochý jak Holandsko. Takže jsem se těšil. A moc. Oldtimer Express je akce nadšenců do starých vozů, dobrodruhů a také českého byznysu, který snídá benzin, večeří elektřinu roztáčející kola moderních aut a preferuje život a pohyb před ustrnutím. Proto mu patří i partnerství magazínu PročNe.

Letos jeho hlavní organizátor Josef Zajíček, majitel značky hodinek Robot a Mosteckého autodromu, zavelel k cestě do Athén. V roce olympiády v Paříži sympatický cíl a také 2500 kilometrů, které dělily 43 posádek startujících z pražského Technického muzea od Řecka. Smyslem závodu je dojet. Vydržet. Pokračovat i po stovkách kilometrů denně, občas zatnout zuby, často opravovat a hlavně si nonstop užívat kouzla veteránů v místech, o nichž se vám ani nesnilo, že se s nimi jednou podíváte. Nejde o rychlost, jde o prožitek.

