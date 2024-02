Část první

Teplota vody ve Vltavě je u karlínských břehů začátkem prosince něco kolem dvou stupňů Celsia. Ideální podmínky pro ranní rutinu Davida Semeráda a Luba Smida. Dvě minuty ponoru až po krk, s focením možná trochu víc… A pak rychlé zahřátí a zpátky do tepla nedalekých kanceláří. Ice bath je součástí jejich téměř každodenního rytmu už nějakou dobu, jestli je totiž něco, čím spoluzakladatelé technologické firmy STRV poslední roky žijí, je to péče o jejich zdraví – tělesné i duševní. Oba sledují rytmus svého těla hned několika nástroji, hlídají si, co kdy jedí a pijí, a přidávají tréninky nejrůznějšího charakteru, od běhu až po extrémní zátěž.

Doba, kdy s kolegy pořádali mejdany na střešní terase, alkohol tekl proudem a zábava končila až k ránu, je dávno pryč. Teď se soustřeďují na to, aby šli včas spát a mohli brzy ráno vstávat a pracovat. A s alkoholem také skončili.

Sedmatřicetiletý Semerád přiletěl do Prahy doslova na otočku, dva dny, jeden rozhovor, večeře a zase zpátky domů, do Los Angeles. V exekutivní struktuře STRV už nefiguruje, věnuje se naplno vlastnímu projektu Mindzero na odbourávání stresu. A o dva roky mladší Smid se za tři týdny do L.A. také na nějakou dobu přesune, aby dál jako CEO rozvíjel byznys, který společně před lety rozjeli a který stojí za vývojem aplikací od Tinderu přes síť posiloven Barry’s až po The Pump Arnolda Schwarzeneggera.

Firmu, která za rok 2022 dosáhla na obrat 19 milionů dolarů, zakládali čtyři. Na samém začátku byl Semerád, syn předsedy zemědělského družstva, později transformovaného do akciové společnosti, z malého městečka u Hradce Králové. Ve druhém ročníku na gymnáziu ho rodiče poslali studovat na rok do Ameriky do státu New Hampshire. „Naučil jsem se o sebe starat a bylo to skvělé. A když jsem se vrátil, tak jsem se naučil trochu kódovat a vytvářet webové stránky, abych si při studiu přivydělal. Bylo mi sedmnáct a získal jsem první reálné zakázky,“ popisuje. A na to už musel najít někoho, kdo to uměl líp než on. Učitel informatiky mu doporučil šikovného třináctiletého Martina Stavu. „Zakázky přibývaly a za nějakých pět šest let jsme si řekli, že založíme firmu. Přibrali jsme Pavla Zeifarta, který stál za celkovou vizuální identitou firmy, a ten měl jednoho kamaráda Luba…“ vzpomíná, jak vzniklo STRV. Různorodá kombinace osobností zafungovala a dodnes mají společné měsíční mítinky boardu, i když aktivní ve firmě je už jen Smid.

Co je vaše nejsilnější stránka?

Lubo Smid: David je vykopávač, dokáže věci vyhajpovat, nadchnout lidi, nijak se nelimituje, nemá hranice. Dokáže věci challengovat a dává do toho všechno. Takže často má extrémně ambiciózní plány, vymýšlí crazy nápady, jede na hraně. Na druhou stranu, jestli je někdo dokáže splnit, tak je to on. Já mám ten pohyb na hraně taky celkem rád, ale trochu jinak, i proto si tak rozumíme. Možná i proto mě před časem oslovil, abych se k němu v Mindzero připojil. V tuhle chvíli to mám ale nastavené tak, že jsem v STRV na nějaké cestě, která pro mě začala asi před dvanácti lety v roli projektového manažera a teď jsem majoritní vlastník a potřebuju tenhle příběh dokončit. Na tom chci pracovat. Co se bude dít potom, to se uvidí. Rád bych dělal nějaký další větší projekt, protože v průběhu posledního roku jsem si otestoval, že apetit na trhu je, že kdybych začal dělat něco nového a dal do toho svůj čas, tak by s našimi kontakty nebyl úplně problém sehnat peníze. A nemyslím jen v Čechách, ale celkově ve světě.

Lubo má ve svých budoucích krocích, zdá se, jasno. Davide, jak se to poslouchá?

David Semerád: Krásně. Jsem hodně dojatý, uvědomil jsem si, že nám to skvěle fungovalo. Vytvořili jsme si mezi sebou zdravou soutěživost, kdy se možná chvílemi přetahuješ, ale zároveň ten provaz táhnete společně o to silněji. Tohle naše nastavení bylo pro byznys velký benefit. Inspirovali jsme jeden druhého k větším výkonům, motivovali jsme se a doplňovali. A pořád jsme něco museli dělat. Vlastně to bylo hrozné!

