„Podrobná architektonická studie je pro nás zásadním mezníkem. Na jejím základě se totiž budou moci rozběhnout samotné projekční práce a získávání všech potřebných povolení nezbytných pro to, aby se mohlo v roce 2027 začít se samotnou stavbou, která bude špičkovou ukázkou světové architektury a novou ikonou Prahy,“ přibližuje vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer, který projekt za hlavní město řídí.

Finální podoba studie, která dále rozvíjí vítězný návrh mezinárodní architektonické soutěže, by měla být do rukou investora, tedy města, předána v únoru. Na jejím základě budou moci začít projektové práce, které by měly během tří let vyústit v zahájení samotné stavby, kde své útočiště najdou Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Česká filharmonie nebo hudební oddělení Městské knihovny v Praze. Projekt počítá také s vybudováním restaurace a bistra v nejvyšším patře budovy. Hotovo by mělo být v roce 2032.

Veřejnost se bude moci s novými vizualizacemi, videem s pohledy ze střechy budovy či projektem ve 3D realitě seznámit až do 18. února v CAMP v rámci výstavy věnované Vltavské filharmonii.