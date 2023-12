s radostí vás teď na chvíli vezmu do zákulisí naší redakce. Na naší práci je nejkrásnější ten proces vzniku, kdy se všechno opakovaně pře-mýšlí, skládá, bují i utichá. Máme totiž velké štěstí na skvělý tým, kde se z kolegů stávají přátelé, kteří vám přispěchají na pomoc, i když třeba sedí na druhé straně newsroomu (v našem měřítku někdejší kotlárny to je přibližně čtyřicet metrů). Takže když za vámi přijde váš drahý nadřízený v osobě šéfredaktora Hospodářských novin Jaroslava Maška s přáním na poslední chvíli změnit téma prosincového čísla a věnovat se tomu, co dává smysl, uděláte to.

Během necelých dvou týdnů několikrát překopáte celé vydání, rozeběhnete se do všech směrů, svou pomoc vám nabídnou kolegové od vedlejšího stolu, kteří pro Proč Ne ještě nikdy nepsali (děkujeme!), voláte inspirativním lidem, kteří vás baví, oslovíte odborníky, kteří toho vědí víc než vy (za to děkujeme velmi!), dáte tomu jednotnou tvář a máte to. Téma: zdravá dlouhověkost – longevity.

Náš šéfredaktor měl pravdu, všichni to řešíme, všichni chceme žít déle, lépe, zdravěji a radostněji. A tak jsme se od našich respondentů postupně dozvídali, co dělat a čeho se vyvarovat i do čeho investovat. A že na prvním místě je zdraví, fyzické i duševní. Hodně z toho jsme už xkrát slyšeli, často nad tím mávli rukou, jindy si to vzali přece jen k srdci. Ale vždycky jsme souhlasili s tím, že je důležité si to neustále připomínat.

Tělo Cirk La Putyka 8. 12. 2023 ▪ 7 min. čtení

Naše cesta tématem končila titulkou a zcela atypicky – na jevišti Cirku La Putyka, kde téměř se zadrženým dechem sledujete, co všechno lidské tělo akrobatů dokáže. Teď tam mají krásné, dlouhé a široké schody, které vedou k „euforii“ a na kterých se toho bude hodně dít. Ta cesta, kterou pro představení principál Rosťa Novák vytyčil, se zdá místy příliš příkrá, někdy musíte zastavit, jindy spadnete dolů. Ale ten moment, kdy na vlně euforie letíte vzhůru, tomu se nic nevyrovná.

Jednou z rad, které jsme během rozhovorů dostávali, bylo: Nezůstávejte sami a buďte šťastní.

A to je i moje rada. Nebo spíš vánoční přání nám všem!